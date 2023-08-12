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12 августа, 13:46

Xiaomi запретила устанавливать на смартфоны в Китае "опасный" Telegram

Компания – производитель электроники Xiaomi через свою прошивку MIUI запретила устанавливать на смартфоны в Китае мессенджер Telegram. Об этом сообщает портал "Код Дурова".

Функция MIUI была введена в 2022 году для распознавания вредоносных программ и спам-звонков. Теперь же китайская прошивка при установке Telegram пишет, что приложение не прошло проверку безопасности Xiaomi и может быть опасно. Предполагается, что это связано со стремлением властей КНР ограничить доступ к иностранным мессенджерам и усилить контроль над цифровым пространством. Блокировка не коснётся телефонов с MIUI во всём мире, но неизвестно, отразится ли на смартфонах с китайской прошивкой.

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Ранее стало известно, что российские и китайские хакеры в 2021 году взломали серверы МИД Британии. Доступ был открыт в том числе к копиям переписки по электронной почте сотрудников ведомства и встреч через программу Teams. Однако Лондон умолчал о взломе из-за страха опозориться.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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