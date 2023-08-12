Xiaomi запретила устанавливать на смартфоны в Китае "опасный" Telegram

Функция MIUI была введена в 2022 году для распознавания вредоносных программ и спам-звонков. Теперь же китайская прошивка при установке Telegram пишет, что приложение не прошло проверку безопасности Xiaomi и может быть опасно. Предполагается, что это связано со стремлением властей КНР ограничить доступ к иностранным мессенджерам и усилить контроль над цифровым пространством. Блокировка не коснётся телефонов с MIUI во всём мире, но неизвестно, отразится ли на смартфонах с китайской прошивкой.