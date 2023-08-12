Регион

Уведомления отключены

12 августа, 14:42

В Ленобласти со стрельбой задержали пьяного автоугонщика без водительских прав

В Ленинградской области пьяный мужчина пытался скрыться от полицейской погони

В Ленинградской области сотрудники ГИБДД задержали пьяного мужчину без прав, который пытался скрыться от правоохранителей. Он был за рулём машины, которая находится в розыске. Об этом рассказали в телеграм-канале региональной полиции.

В Ленинградской области нетрезвый мужчина пытался уйти от погони полиции. Видео © Telegram / Петербургская полиция

Погоня произошла 11 августа. Уточняется, что сотрудники ДПС заметили автомобиль "ВАЗ-2114", который двигался посередине проезжей части на трассе Петербург – Псков.

"При попытке остановить нарушителя тот увеличил скорость, попытался скрыться и, игнорируя требования об остановке, свернул в сторону Волосовского района Ленинградской области. В ходе погони полицейские получили информацию: преследуемый автомобиль — в розыске", — говорится в сообщении.

Пьяный украинец на бешеной скорости насмерть сбил женщину в Польше, уходя от погони

Пьяный украинец на бешеной скорости насмерть сбил женщину в Польше, уходя от погони

В ходе погони полицейские сделали несколько выстрелов: предупредительные — вверх — и по колёсам. Нарушителя удалось остановить. Выяснилось, что он был нетрезв. Также оказалось, что мужчина ранее был лишён прав.

Водителя задержали, возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Ранее Лайф писал о том, что в Екатеринбурге водитель под наркотиками пытался уйти от погони полиции и протаранил несколько автомобилей.

Обложка ©

Telegram / Петербургская полиция

Илья Суриков
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ленинградская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров