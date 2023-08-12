"Локомотив" на последних минутах вырвал ничью в матче РПЛ с "Крыльями Советов"

"Локомотив" и "Крылья Советов" сыграли вничью в матче 4-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, состоявшаяся на "РЖД-арене", завершилась со счётом 1:1.

На 59-й минуте гости не реализовали пенальти. А на 86-й минуте счёт открыл защитник самарского клуба Николай Рассказов. От проигрыша железнодорожников спас полузащитник Константин Марадишвили, который таки забил гол в ворота соперников на третьей добавленной ко второму тайму минуте.

Таким образом, "Крылья Советов" с восьмью очками находятся на четвёртой строчке в турнирной таблице. К слову, в текущем чемпионате самарский клуб не потерпел ни одного поражения. А "Локомотив" с пятью очками занимает шестое место. В следующем туре "Крылья Советов" 18 августа сыграют с казанским "Рубином". Днём позже железнодорожники в гостях встретятся с "Краснодаром".