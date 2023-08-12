Регион

Уведомления отключены

12 августа, 14:35

"Локомотив" на последних минутах вырвал ничью в матче РПЛ с "Крыльями Советов"

"Локомотив" и "Крылья Советов" сыграли вничью в матче 4-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, состоявшаяся на "РЖД-арене", завершилась со счётом 1:1.

На 59-й минуте гости не реализовали пенальти. А на 86-й минуте счёт открыл защитник самарского клуба Николай Рассказов. От проигрыша железнодорожников спас полузащитник Константин Марадишвили, который таки забил гол в ворота соперников на третьей добавленной ко второму тайму минуте.

Таким образом, "Крылья Советов" с восьмью очками находятся на четвёртой строчке в турнирной таблице. К слову, в текущем чемпионате самарский клуб не потерпел ни одного поражения. А "Локомотив" с пятью очками занимает шестое место. В следующем туре "Крылья Советов" 18 августа сыграют с казанским "Рубином". Днём позже железнодорожники в гостях встретятся с "Краснодаром".

Воронежский "Факел" сенсационно победил ЦСКА в Москве

Воронежский "Факел" сенсационно победил ЦСКА в Москве

Ранее Лайф сообщал, что "Урал" нанёс "Спартаку" первое поражение в сезоне. Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, закончилась со счётом 3:2.

Обложка ©

Сайт ФК "Локомотив"

Наталья Исакова
  • Новости
  • ФК Локомотив
  • ФК Крылья Советов
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров