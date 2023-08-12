"Пропагандистский ход": Эксперт объяснил слова Подоляка об украинских агентах в России

Заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о работе украинских спецслужб на территории России является пропагандистским ходом. Такого мнения придерживается глава экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. По его словам, таким образом Киев пытается отвлечь внимание от провального контрнаступления ВСУ.

"Такое впечатление, что любое ЧП в нашей стране — от землетрясения до потопа из-за паводка или пожара на складе — украинские каналы припишут действиям своих агентов или диверсантов", — отметил Шатров в эфире радио "Комсомольская правда".

При этом эксперт обратил внимание, что на Украине успешно действуют российские разведчики. Об этом свидетельствуют точные удары наших сил по вражеским объектам.

Накануне Подоляк заявил, что в России якобы действует сеть "эффективных" украинских спецслужб. Советник Зеленского считает, что количество атак БПЛА будет расти.