Астролог пояснила, как правильно загадать желание во время звездопада Персеиды

В ночь на воскресенье можно будет наблюдать пик метеорного потока Персеиды. В час будет падать до 150 небесных тел. Как правильно загадывать при этом желание, рассказала астролог и автор книги "Суперсила. Как раскрыть свой потенциал" Евгения Шустина.

"Сейчас идёт волшебный период аспекта Солнца и Урана. Желание необходимо загадать до того, как звезда исчезнет из поля зрения. Главное, чтобы желания были искренними", — отметила она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По словам астролога, в этот раз увидеть звездопад будет проще из-за ясной погоды и того факта, что Луна не будет мешать наблюдениям.