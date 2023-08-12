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12 августа, 15:38

Астролог пояснила, как правильно загадать желание во время звездопада Персеиды

Астролог Шустина: Желание нужно загадать до исчезновения звезды из поля зрения

В ночь на воскресенье можно будет наблюдать пик метеорного потока Персеиды. В час будет падать до 150 небесных тел. Как правильно загадывать при этом желание, рассказала астролог и автор книги "Суперсила. Как раскрыть свой потенциал" Евгения Шустина.

"Сейчас идёт волшебный период аспекта Солнца и Урана. Желание необходимо загадать до того, как звезда исчезнет из поля зрения. Главное, чтобы желания были искренними", — отметила она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

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По словам астролога, в этот раз увидеть звездопад будет проще из-за ясной погоды и того факта, что Луна не будет мешать наблюдениям.

Ранее Лайф писал о том, что в августе россияне смогут увидеть один из самых ярких звездопадов в году — Персеиды. Его пик как раз придётся на 12 и 13 августа.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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