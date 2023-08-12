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12 августа, 17:04

Под Мурманском грибник-пенсионер ушёл в лес без телефона и пропал

МЧС: В Мурманской области 17 человек вторые сутки ищут 67-летнего грибника

<p>В Мурманской области ищут 67-летнего грибника. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_official/10593" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

В Мурманской области ищут 67-летнего грибника. Обложка © Telegram / МЧС России

В Мурманской области спасатели МЧС второй день ищут 67-летнего грибника, который пошёл в лес без телефона. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В Мурманской области ищут 67-летнего грибника. Видео © Telegram / МЧС России

"Накануне 67-летний мужчина пошёл в лес по грибы из населённого пункта Шонгуй. С собой он не взял телефон и не вернулся к назначенному времени домой", — отметили в министерстве.

Сейчас в поисках задействованы 17 человек, в том числе кинолог, и пять единицы техники, включая беспилотники.

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Никита Осипов
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