Под Мурманском грибник-пенсионер ушёл в лес без телефона и пропал
МЧС: В Мурманской области 17 человек вторые сутки ищут 67-летнего грибника
В Мурманской области ищут 67-летнего грибника. Обложка © Telegram / МЧС России
В Мурманской области спасатели МЧС второй день ищут 67-летнего грибника, который пошёл в лес без телефона. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
В Мурманской области ищут 67-летнего грибника. Видео © Telegram / МЧС России
"Накануне 67-летний мужчина пошёл в лес по грибы из населённого пункта Шонгуй. С собой он не взял телефон и не вернулся к назначенному времени домой", — отметили в министерстве.
Сейчас в поисках задействованы 17 человек, в том числе кинолог, и пять единицы техники, включая беспилотники.
Ранее Лайф писал, что в Ленобласти змея укусила уснувшего в лесу грибника. Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится под наблюдением врачей.