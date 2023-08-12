Под Мурманском грибник-пенсионер ушёл в лес без телефона и пропал

В Мурманской области спасатели МЧС второй день ищут 67-летнего грибника, который пошёл в лес без телефона. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В Мурманской области ищут 67-летнего грибника. Видео © Telegram / МЧС России

"Накануне 67-летний мужчина пошёл в лес по грибы из населённого пункта Шонгуй. С собой он не взял телефон и не вернулся к назначенному времени домой", — отметили в министерстве.

Сейчас в поисках задействованы 17 человек, в том числе кинолог, и пять единицы техники, включая беспилотники.