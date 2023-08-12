Два спортзала, стадион и лаборатории: В Мариуполе построили новую школу

В здании расположились не только учебные классы, но и лаборатории физики, биологии, авиамоделирования, а также кабинеты труда и киберспорта. Школьники и преподаватели будут пользоваться новейшим оборудованием. На территории школы также есть два больших спортзала, актовый зал на 550 зрителей и столовая на 530 мест. Кроме того, строители сделали стадион площадью 14 тысяч квадратных метров. Для обучающихся также будут доступны поле для мини-футбола, спортплощадки и полоса препятствий.