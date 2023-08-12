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12 августа, 17:11

Два спортзала, стадион и лаборатории: В Мариуполе построили новую школу

Минобороны РФ: В Мариуполе завершено строительство новой школы на 1100 мест

Минобороны России опубликовало видео с новой школой в Мариуполе, которую построили специалисты военно-строительного комплекса ведомства. 1 сентября трёхэтажное образовательное учреждение примет 1100 учащихся.

Минобороны России построило школу в Мариуполе. Видео © Telegram / Минобороны России

"В ходе рабочей поездки замминистра обороны Российской Федерации Тимур Иванов совместно с главой ДНР Денисом Пушилиным проинспектировали готовность объекта", — отметили в пресс-службе министерства.

В здании расположились не только учебные классы, но и лаборатории физики, биологии, авиамоделирования, а также кабинеты труда и киберспорта. Школьники и преподаватели будут пользоваться новейшим оборудованием. На территории школы также есть два больших спортзала, актовый зал на 550 зрителей и столовая на 530 мест. Кроме того, строители сделали стадион площадью 14 тысяч квадратных метров. Для обучающихся также будут доступны поле для мини-футбола, спортплощадки и полоса препятствий.

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Лайф напоминает, что в прошлом году в Мариуполе открыли школу № 65, восстановленную строителями из Петербурга. В ней есть бассейн, а на территории — футбольное поле.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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