Плюс одна фобия: На Тайване сотни посетителей аквапарка могли заразиться амёбой-мозгоедом

На Тайване свыше 600 посетителей аквапарка могли заразиться амёбой неглерия Фоулера (Naegleria fowleri), которая, попав в организм человека, поедает его мозг. Об этом сообщили журналисты Центрального информационного агентства острова.

Всё дело в том, что 10 августа в одной из больниц Тайваня скончалась 33-летняя местная жительница. Лабораторные исследования установили, что причиной смерти стала та самая амёба-мозгоед. Жертвы одноклеточного микроорганизма заболевают первичным амёбным менингоэнцефалитом, смертность от которого при отсутствии лечения составляет 99%. Выяснилось, что за пару дней до смерти девушка посещала аквапарк, где, вероятно, и заразилась. Соответственно, все остальные посетители тоже теперь в опасности.

Злополучный аквапарк с конца июля по начало августа посетили 630 человек, 562 из них уже сообщили, что чувствуют себя хорошо. Ещё 62 человека власти острова разыскивают. В случае недомогания их призывают немедленно обратиться в больницу.