Регион

Уведомления отключены

12 августа, 17:54

Врач опроверг популярный миф об избавлении от изжоги

Гастроэнтеролог Садыков: Молоко и сода не помогают избавиться от изжоги

Людям, страдающим от изжоги, не стоит "лечить" её с помощью молока и соды, заявил гастроэнтеролог Рустем Садыков. По его словам, облегчение может быстро смениться новыми приступами, а вдобавок могут появиться заболевания ЖКТ, в частности, гастрит и язва желудка.

"Вопреки распространённому мнению, молоко не решает проблему. Оно содержит жиры, повышающие продукцию соляной кислоты. Изжога только усугубляется", — приводит слова медика "Мослента".

Вместо молока и соды Садыков рекомендовал при изжоге пить больше простой воды. Также рекомендуется заваривать перечную мяту с ромашкой. При частых приступах следует воздержаться от употребления томатов, цитрусовых, лука и чеснока, кофе, острых приправ, горького шоколада и газировки, резюмировал врач.

Онколог предупредил, что изжога может быть симптомом рака пищевода

Онколог предупредил, что изжога может быть симптомом рака пищевода

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух посоветовала в день съедать не более одного-двух яиц. По её словам, в яичном желтке находится холестерин, который провоцирует развитие атеросклероза — образования бляшек на сосудах.

Обложка ©

Freepik / katemangostar

Наталья Исакова
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров