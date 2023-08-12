Врач опроверг популярный миф об избавлении от изжоги
Гастроэнтеролог Садыков: Молоко и сода не помогают избавиться от изжоги
Людям, страдающим от изжоги, не стоит "лечить" её с помощью молока и соды, заявил гастроэнтеролог Рустем Садыков. По его словам, облегчение может быстро смениться новыми приступами, а вдобавок могут появиться заболевания ЖКТ, в частности, гастрит и язва желудка.
"Вопреки распространённому мнению, молоко не решает проблему. Оно содержит жиры, повышающие продукцию соляной кислоты. Изжога только усугубляется", — приводит слова медика "Мослента".
Вместо молока и соды Садыков рекомендовал при изжоге пить больше простой воды. Также рекомендуется заваривать перечную мяту с ромашкой. При частых приступах следует воздержаться от употребления томатов, цитрусовых, лука и чеснока, кофе, острых приправ, горького шоколада и газировки, резюмировал врач.
Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух посоветовала в день съедать не более одного-двух яиц. По её словам, в яичном желтке находится холестерин, который провоцирует развитие атеросклероза — образования бляшек на сосудах.
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