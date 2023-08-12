Боец СВО вернулся и лично поблагодарил школьницу за связанные носки
SHOT: Боец СВО приехал в Троицк, чтобы поблагодарить связавшую ему носки девочку
Российский военнослужащий приехал в Челябинскую область из зоны специальной военной операции ради встречи со школьницей, которая связала ему носки, сообщает SHOT.
Боец СВО приехал в Челябинскую область лично поблагодарить школьницу, связавшую ему носки. Видео © Telegram / SHOT
Получив на передовой посылку с шерстяными носками, боец с позывным Зевс был настолько растроган, что решил во что бы то ни стало лично поблагодарить отправителя. По его словам, вдвойне приятно, что подарок ему связала ученица из его же родного города Троицка. И вот, как только Зевсу представилась возможность съездить в отпуск, он сразу же рванул к Насте. Школьница отметила, что таким тёплым способом решила поддержать наших военнослужащих.
"На [уроках] технологии мы учились вязать носки. Я связала и сразу решила отправить военнослужащим. Они защищают нас, а мы должны помочь им", — подчеркнула Настя.
Ранее Лайф рассказывал, что боец из Хабаровска, вернувшийся из зоны СВО, ищет 12-летнюю Наташу из Губкина Белгородской области, которая своим письмом помогла ему вернуться домой живым. По словам 57-летнего добровольца, он получил послание перед Новым годом. В нём девочка пожелала адресату победы.
Telegram / SHOT