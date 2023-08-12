Боец СВО вернулся и лично поблагодарил школьницу за связанные носки

Получив на передовой посылку с шерстяными носками, боец с позывным Зевс был настолько растроган, что решил во что бы то ни стало лично поблагодарить отправителя. По его словам, вдвойне приятно, что подарок ему связала ученица из его же родного города Троицка. И вот, как только Зевсу представилась возможность съездить в отпуск, он сразу же рванул к Насте. Школьница отметила, что таким тёплым способом решила поддержать наших военнослужащих.