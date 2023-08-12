Кардиолог назвала пять продуктов, способных унести годы жизни

Несмотря на распространённое мнение, что диабетом заболевают сладкоежки, многие, имеющие этот недуг, почти не употребляют в пищу сладкую еду. Об этом рассказала в своём телеграм-канале кардиолог Анна Кореневич. По словам медика, причина заболевания в другом: в рационе этих пациентов довольно много рафинированных углеводов.

"В 70% случаев диабета виновато несбалансированное питание, когда человек потребляет слишком много рафинированных углеводов", — пояснила Кореневич.

В числе продуктов, употребление которых связано с повышением сахара, врач назвала белый рис, пшеницу и хлебобулочные изделия, колбасу, полуфабрикаты и консервы. Она также упомянула, что к диабету, по некоторым данным, может приводить недостаток в рационе цельнозерновых продуктов, овощей, орехов, цельных фруктов. Таким образом, продукты из первого списка нужно есть как можно реже, а из второго — чаще, посоветовала специалист.

Кореневич подчеркнула, что регулярное повышение уровня глюкозы в крови провоцирует опасный процесс: глюкоза вступает в реакцию с белками, которые напрямую участвуют в выработке гормонов и ферментов, составляют основу стенок сосудов, эпителия, мембран клеток. В итоге белок окисляется, провоцируя разрушение тканей и органов.