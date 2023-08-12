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12 августа, 20:57

"Бавария" позорно дома проиграла "Лейпцигу" матч за Суперкубок Германии

Хет-трик Ольмо принёс "Лейпцигу" победу над Баварией в Суперкубке Германии

<p>Новичок "Баварии" Гарри Кейн. Обложка © <a href="https://fcbayern.com/en/matches/profis/supercup/2023-2024/supercup-finale-fc-bayern-muenchen-rb-leipzig-12.08.2023/gallery" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт ФК "Бавария"</a></p>

Новичок "Баварии" Гарри Кейн. Обложка © Сайт ФК "Бавария"

Футбольный клуб "Лейпциг" впервые в своей истории выиграл Суперкубок Германии, победив "Баварию" на её поле со счётом 3:0. Матч прошёл в Мюнхене на стадионе "Альянц-арена".

Счёт уже на третьей минуте открыл испанский полузащитник гостей Дани Ольмо. На 44-й минуте он оформил дубль и упрочил преимущество "Лейпцига". А во втором тайме испанец реализовал пенальти на 68-й минуте, довершив разгром хозяев.

Свой дебютный матч за "Баварию" провёл англичанин Гарри Кейн, перешедший из "Тоттенхэма". Он вышел на замену на 63-й минуте. Стоит отметить, что мюнхенский клуб не выиграл Суперкубок Германии впервые с 2019 года, когда победителем стала "Боруссия" из Дортмунда. "Лейпциг" же второй раз играл в матче за этот трофей — в прошлом году клуб проиграл "Баварии" со счётом 3:5.

Напомним, что мюнхенцы стали победителями прошедшего чемпионата, а их соперники по сегодняшнему матчу выиграли кубок страны.

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Никита Никонов
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