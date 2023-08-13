Боец UFC победил соперника редким болевым приёмом
Американский боец UFC Блэкшир победил соотечественника Джонсона приёмом твистер
Американский боец смешанных единоборств (MMA) Д'Амон Блэкшир редким болевым приёмом победил своего соотечественника Хосе Джонсона на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.
Бой в легчайшем весе в рамках UFC Vegas 78 завершился уже в первом раунде после того, как Блэкшир провёл оппоненту твистер.
В главном бою вечера встретятся полусредневесы Рафаэл Дус Анжус и Висенте Луке.
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VK / UFC