Боец UFC победил соперника редким болевым приёмом

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Д'Амон Блэкшир редким болевым приёмом победил своего соотечественника Хосе Джонсона на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

Бой в легчайшем весе в рамках UFC Vegas 78 завершился уже в первом раунде после того, как Блэкшир провёл оппоненту твистер.

В главном бою вечера встретятся полусредневесы Рафаэл Дус Анжус и Висенте Луке.