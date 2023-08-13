США и Япония собрались создать ракету против гиперзвукового оружия

Япония и США собираются договориться о том, чтобы за ближайшие 10 лет разработать новую противоракету, способную перехватывать гиперзвуковое оружие, которое создаётся либо уже есть на вооружении у России, Китая и КНДР. Об этом пишет газета "Иомиури", ссылаясь на источники.

Сообщается, что стороны намерены достичь такой договорённости на двусторонних переговорах японского премьера Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена, намеченных на 18 августа. Встреча пройдёт в США в рамках трёхстороннего саммита с участием южнокорейского президента Юн Сок Ёля.

Сейчас Япония обладает двухуровневой системой противоракетной обороны. Корабли оснащены комплексами Aegis, благодаря чему имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые способны сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. Если это не удастся, есть ещё системы Patriot PAC-3, перехватывающие ракеты на заключительном этапе полёта. Новые модификаторы этих систем могут атаковать гиперзвуковые боевые блоки, прежде чем они упадут на цель, однако из-за наземного базирования диапазон их действия ограничен.

По данным издания, одна из задач Японии и США — добиться возможности перехватывать гиперзвуковое оружие не на завершающей, а на более ранней стадии полёта. Это требует создания системы нахождения и выявления подобных ракет. В связи с этим в Америке продолжают наращивать группировку малых спутников.