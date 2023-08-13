Военные группировки ВС РФ "Центр" отразили пять атак украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями российской группировки отражено пять попыток атаки штурмовых групп 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также пятой бригады Национальной гвардии Украины", — приводит слова Савчука РИА "Новости".

Потери Киева при этом, по словам военнослужащего, составили более 80 боевиков, также были уничтожены бронированная машина, БМП и миномёт калибра 120 мм.

Савчук добавил, что на Сватовском направлении российские военные отразили две атаки штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ. Противник потерял до десяти человек и боевую бронированную машину. Кроме того, российские самолёты Су-34 нанесли четыре удара управляемыми авиационными бомбами по трём пунктам временной дислокации и полевому складу боеприпасов в районе Невского и Пролетарского.