После провальной попытки захватить позиции ВС РФ у посёлка Первомайское на Авдеевском направлении ДНР бойцы ВСУ бросили своих раненых товарищей. Об этом рассказал разведчик-доброволец с позывным Ганс.

"На этой неделе ВСУ пятью группами по 10–12 человек атаковали передовые позиции посёлка Первомайское. Всю ночь они пытались выйти от огня нашей артиллерии. Утром за ними приехала машина эвакуации", — заявил военный в беседе с РИА "Новости".

В дальнейшем российский взвод БПЛА обнаружил машину ВСУ, после чего одним выстрелом миномёта были поражены позиции украинских войск. Приехавшая украинская эвакуационная машина в итоге быстро скрылась в обратном направлении, бросив раненых на месте обстрела.