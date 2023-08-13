В группировке "Запад" рассказали об успехах российских войск на Купянском направлении

Штурмовые группы ВС РФ взяли два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на Купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами, тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе населённого пункта Ольшана", — приводит его слова ТАСС.

Зыбинский добавил, что ВСУ попытались восстановить позиции и провели две контратаки, но российские военные отразили их. При этом потери противника также составили до взвода живой силы.

Тем временем тяжёлыми огнемётными системами был нанесён удар по опорному пункту подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе села Синьковка. А разведывательно-ударное отделение барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожило самоходную артиллерийскую установку польского производства Crab в районе балки Шевцов Яр.

Ещё до взвода живой силы ВСУ потеряли в в районе населённого пункта Новосёловское, где попытались атаковать позиции российских войск. Артиллерия группировки "Запад" нанесла им огневое поражение.