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13 августа, 04:44

Во Франции рассказали, как Россия сорвала джекпот и победила G7

Политик Асселино: РФ выиграла нефтяной джекпот, несмотря на потолок цен от G7

В июле нефть российской марки Urals торговалась выше потолка, который установили страны – участники G7. Об этом на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) написал лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино, отметив, что Россия выиграла "нефтяной джекпот".

"У России новый нефтяной джекпот. По данным Международного энергетического агентства, в течение июля нефть продавалась по средней цене 64,41 доллара за баррель, что выше потолка в 60 долларов, установленного G7", — заявил политический деятель.

Помимо этого, Асселино указал, что доходы России от продажи нефти побили рекорд за восемь месяцев. Политик считает, что это связано с падением добычи чёрного золота в Саудовской Аравии.

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Ранее Лайф писал, что Россия решила продлить меры по сокращению экспорта нефти на сентябрь в объёме 300 тысяч баррелей в сутки. Как пояснил вице-премьер РФ Александр Новак, эта мера направлена на обеспечение баланса рынка.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Кузьма Спирин
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