В июле нефть российской марки Urals торговалась выше потолка, который установили страны – участники G7. Об этом на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) написал лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино, отметив, что Россия выиграла "нефтяной джекпот".

"У России новый нефтяной джекпот. По данным Международного энергетического агентства, в течение июля нефть продавалась по средней цене 64,41 доллара за баррель, что выше потолка в 60 долларов, установленного G7", — заявил политический деятель.

Помимо этого, Асселино указал, что доходы России от продажи нефти побили рекорд за восемь месяцев. Политик считает, что это связано с падением добычи чёрного золота в Саудовской Аравии.