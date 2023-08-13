Во Франции рассказали, как Россия сорвала джекпот и победила G7
Политик Асселино: РФ выиграла нефтяной джекпот, несмотря на потолок цен от G7
В июле нефть российской марки Urals торговалась выше потолка, который установили страны – участники G7. Об этом на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) написал лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино, отметив, что Россия выиграла "нефтяной джекпот".
"У России новый нефтяной джекпот. По данным Международного энергетического агентства, в течение июля нефть продавалась по средней цене 64,41 доллара за баррель, что выше потолка в 60 долларов, установленного G7", — заявил политический деятель.
Помимо этого, Асселино указал, что доходы России от продажи нефти побили рекорд за восемь месяцев. Политик считает, что это связано с падением добычи чёрного золота в Саудовской Аравии.
Ранее Лайф писал, что Россия решила продлить меры по сокращению экспорта нефти на сентябрь в объёме 300 тысяч баррелей в сутки. Как пояснил вице-премьер РФ Александр Новак, эта мера направлена на обеспечение баланса рынка.
ТАСС / Юрий Смитюк