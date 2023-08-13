Житель Германии потушил загоревшуюся машину пивом

36-летний житель района Хафельланд, земля Бранденбург, вместе с семьёй направлялся в Берлин по трассе А19, когда в области двигателя его машины из-за технической неисправности вспыхнул огонь. Немец не растерялся и, остановив автомобиль на обочине, достал из багажника ящик пенного. Опустошив под капот восемь бутылок, он хоть и не спас себя от огромного материального ущерба, нанесённого пламенем, но, как подчёркивается, "предотвратил повреждение дорожного покрытия".