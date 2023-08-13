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13 августа, 05:27

Житель Германии потушил загоревшуюся машину пивом

Bild: В Германии мужчина потушил горящую машину с помощью восьми бутылок пива

В Германии мужчина потушил свою машину ящиком пива. Об этом пишет издание Bild.

36-летний житель района Хафельланд, земля Бранденбург, вместе с семьёй направлялся в Берлин по трассе А19, когда в области двигателя его машины из-за технической неисправности вспыхнул огонь. Немец не растерялся и, остановив автомобиль на обочине, достал из багажника ящик пенного. Опустошив под капот восемь бутылок, он хоть и не спас себя от огромного материального ущерба, нанесённого пламенем, но, как подчёркивается, "предотвратил повреждение дорожного покрытия".

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Лайф писал, как в подмосковном Раменском рабочий из Узбекистана утонул в чане с пивом. Мужчина должен был облагородить территорию частной пивоварни, но отвлёкся от своих обязанностей, открыл ёмкость и отравился высвободившимся углекислым газом.

Обложка ©

Unsplash / kazuend

Матвей Константинов
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