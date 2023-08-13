Нейропсихологи рассказали, как распознать бывшего левшу

Многих левшей и детстве переучивают писать правой рукой, и распознать это можно по ряду признаков, рассказали эксперты сегодня, в Международный день левшей. По словам нейропсихолога и детского психолога Натальи Наумовой, чтобы увидеть в человеке "фальшивого" правшу, можно предложить ему пройти небольшой тест.

"Мы латеральность функций можем выявить всегда следующим образом: нам нужно, чтобы всегда был ведущий глаз, ведущая рука, ведущая нога, ведущее ухо. Мы даём задание: покажите, какой рукой вы чистите зубы, как вы бьёте по мячу ногой, как вы расчёсываете волосы, как вы послушаете тиканье часиков, посмотрите в подзорную трубу", — рассказала она "Газете.ru".

Так, если тестируемый выбрал только правую сторону, будь то глаз, ухо, рука, нога или рука при письме, то он — настоящий правша. В остальных же случаях — "переученные в большинстве" левши.

Как отметил кандидат психологических наук и нейропсихолог Андрей Чистяков, переученного левшу могут выдавать неосознанные движения ведущими частями тела. По его словам, достаточно посмотреть, какой рукой человек берёт телефон или какой закрывает глаз во время прицеливания через мушку.