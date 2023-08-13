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13 августа, 06:03

В России выросла средняя стоимость котлеток с пюрешкой

Стоимость котлет с пюре в России выросла до максимума с июня 2022 года

<p>Обложка © <a href="https://vkus-eda-dostavka.ru/moscow/sem_pyatnic" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ресторан "Мировая кухня"</a></p>

Обложка © Ресторан "Мировая кухня"

Средняя стоимость обеда из двух порций котлет и пюре в России в июле выросла до максимума с июня 2022 года, подсчитали в РИА "Новости" на основе данных Росстата.

Так, за 400 граммов мясного фарша, одно куриное яйцо, луковицу, четыре картофелины, 50 граммов сливочного масла и 25 миллилитров растительного, а также свежую зелень и соль придётся отдать в среднем 254,54 рубля. Причём около года назад тот же продуктовый набор стоил 262,52 рубля, и с тех пор он дешевел, пока с началом 2023 года (247,01 рубля) снова не начал постепенно расти.

Подчёркивается, что месяцем ранее стоимость котлет и пюре составляла 254,31 рубля. За это время из ингредиентов подрожали яйца (на 12 копеек — до 7,85 рубля) и картофель (на 8,4 копейки — до 18,53 рубля). Остальные составляющие блюда, напротив, незначительно подешевели. Так, килограмм лука стал стоить на 1,1 рубля меньше.

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Матвей Константинов
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