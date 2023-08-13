В России выросла средняя стоимость котлеток с пюрешкой

Средняя стоимость обеда из двух порций котлет и пюре в России в июле выросла до максимума с июня 2022 года, подсчитали в РИА "Новости" на основе данных Росстата.

Так, за 400 граммов мясного фарша, одно куриное яйцо, луковицу, четыре картофелины, 50 граммов сливочного масла и 25 миллилитров растительного, а также свежую зелень и соль придётся отдать в среднем 254,54 рубля. Причём около года назад тот же продуктовый набор стоил 262,52 рубля, и с тех пор он дешевел, пока с началом 2023 года (247,01 рубля) снова не начал постепенно расти.

Подчёркивается, что месяцем ранее стоимость котлет и пюре составляла 254,31 рубля. За это время из ингредиентов подрожали яйца (на 12 копеек — до 7,85 рубля) и картофель (на 8,4 копейки — до 18,53 рубля). Остальные составляющие блюда, напротив, незначительно подешевели. Так, килограмм лука стал стоить на 1,1 рубля меньше.