Россиянам назвали симптомы гепатита, при которых нужно сразу бежать к врачу

Нередко гепатит долгое время протекает бессимптомно, однако ряд признаков могут указать на развитие этого опаснейшего заболевания. По словам руководителя медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольги Малиновской, главными из них являются потемнение мочи и пожелтение кожи.

В беседе с "Мослентой" специалист отметила, что чаще всего причиной заболевания являются инфекции, вызванные вирусами гепатита А, В и С. В то же время вирусные виды недуга D и E встречаются реже. Также гепатит может развиться из-за злоупотребления алкоголем, токсического действия химических веществ или отравления.

"Наиболее тяжёлые последствия развиваются при гепатитах В и С: прогрессирование этих заболеваний ведёт к развитию хронического гепатита, а затем — к циррозу и раку печени", — предупредила врач.

Малиновская отметила, что вирусные гепатиты протекают по-разному, но у них есть общие симптомы: быстрая беспричинная утомляемость, постоянная слабость, проблемы с аппетитом, боли в животе, потемнение мочи, пожелтение кожи и белков глаз. Кроме того, возможны высокая температура, а также тошнота и рвота. Причём коварство заболевания заключается в том, что поначалу оно может протекать бессимптомно и стать открытием при, например, обследовании перед операцией.

Как добавила врач, сегодня гепатитом страдают более 300 миллионов человек и, как считают эксперты ВОЗ, далеко не все из них могут получить необходимое лечение.