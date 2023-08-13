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13 августа, 07:37

Дрон телекомпании рухнул на голову женщине во время байк-шоу в Волгограде

<p>Пострадавшая от падения дрона телекомпании в Волгограде. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/volgograd?w=wall-108370333_403945" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Нетипичный Волгоград</a></p>

Пострадавшая от падения дрона телекомпании в Волгограде. Обложка © VK / Нетипичный Волгоград

В Волгограде на голову одной из зрительниц байк-шоу упал беспилотник местной телекомпании, потерявший управление. Женщину госпитализировали. Фото пострадавшей появились в Сети.

Мероприятие проходило накануне возле музея-панорамы "Сталинградская битва". Телеоператор запустил в воздух дрон, который должен был сделать эффектные кадры байк-шоу. Полёт коптера ранее согласовал оперштаб области, сочтя такую съёмку безопасной для зрителей. Однако в какой-то момент беспилотник потерял управление и рухнул на голову женщине. Предположительно, причиной стала плохая связь.

"Во время байк-шоу была отвратительная связь. Интернет практически не работал", — поделились очевидцы.

Пострадавшей была оказана помощь дежурившей бригадой медиков, после чего её отправили в больницу для проведения детального обследования.

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Ранее сообщалось, что в Белгородской области за 11 августа сбили два беспилотника ВСУ. Кроме того, украинские войска выпустили по региону семь боеприпасов.

Татьяна Миссуми
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