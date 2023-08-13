Дрон телекомпании рухнул на голову женщине во время байк-шоу в Волгограде

В Волгограде на голову одной из зрительниц байк-шоу упал беспилотник местной телекомпании, потерявший управление. Женщину госпитализировали. Фото пострадавшей появились в Сети.

Мероприятие проходило накануне возле музея-панорамы "Сталинградская битва". Телеоператор запустил в воздух дрон, который должен был сделать эффектные кадры байк-шоу. Полёт коптера ранее согласовал оперштаб области, сочтя такую съёмку безопасной для зрителей. Однако в какой-то момент беспилотник потерял управление и рухнул на голову женщине. Предположительно, причиной стала плохая связь.

"Во время байк-шоу была отвратительная связь. Интернет практически не работал", — поделились очевидцы.

Пострадавшей была оказана помощь дежурившей бригадой медиков, после чего её отправили в больницу для проведения детального обследования.