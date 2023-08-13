ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 августа 2023, 08:32
10607

Готовивший солдат ВСУ офицер признался, что НАТО ждало чудес от контрнаступления

Times: НАТО ожидало чудес от контрнаступления Киева

В НАТО надеялись на чудо, когда украинские войска приступили к попыткам контрнаступления. Об этом сказал в беседе с британской газетой Times офицер ВС США, участвовавший в подготовке военных ВСУ.

"НАТО ожидало чудес, а украинцы обещали им [чудеса]. Но вы не можете вести войну на основе оптимизма", — цитирует издание своего собеседника.

В публикации отмечается, что Киев и его зарубежные союзники начали перекладывать вину друг на друга после провала контрнаступления. Один из украинских политиков считает альянс безвольным, так как тот опасается решительно отвечать России, говорится в статье.

Автор приходит к выводу, что неудачи ВСУ на поле боя могут стать поводом "для рассмотрения возможности некоего мира", пусть даже и в долгосрочной перспективе.

ВСУ перестали слушаться западных союзников из-за провального контрнаступления
ВСУ перестали слушаться западных союзников из-за провального контрнаступления

Ранее сообщалось, что, по мнению Киева, в неудачах и провале контрнаступления ВСУ виновато военное руководство НАТО. Так, в доктринах альянса упор идёт на ведение боя с доминированием в воздухе, при этом совсем не учитывается, что у российской стороны гораздо более сильная авиация.

BannerImage

Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • НАТО
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar