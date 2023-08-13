В НАТО надеялись на чудо, когда украинские войска приступили к попыткам контрнаступления. Об этом сказал в беседе с британской газетой Times офицер ВС США, участвовавший в подготовке военных ВСУ.

"НАТО ожидало чудес, а украинцы обещали им [чудеса]. Но вы не можете вести войну на основе оптимизма", — цитирует издание своего собеседника.

В публикации отмечается, что Киев и его зарубежные союзники начали перекладывать вину друг на друга после провала контрнаступления. Один из украинских политиков считает альянс безвольным, так как тот опасается решительно отвечать России, говорится в статье.

Автор приходит к выводу, что неудачи ВСУ на поле боя могут стать поводом "для рассмотрения возможности некоего мира", пусть даже и в долгосрочной перспективе.