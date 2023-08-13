Готовивший солдат ВСУ офицер признался, что НАТО ждало чудес от контрнаступления
Times: НАТО ожидало чудес от контрнаступления Киева
В НАТО надеялись на чудо, когда украинские войска приступили к попыткам контрнаступления. Об этом сказал в беседе с британской газетой Times офицер ВС США, участвовавший в подготовке военных ВСУ.
"НАТО ожидало чудес, а украинцы обещали им [чудеса]. Но вы не можете вести войну на основе оптимизма", — цитирует издание своего собеседника.
В публикации отмечается, что Киев и его зарубежные союзники начали перекладывать вину друг на друга после провала контрнаступления. Один из украинских политиков считает альянс безвольным, так как тот опасается решительно отвечать России, говорится в статье.
Автор приходит к выводу, что неудачи ВСУ на поле боя могут стать поводом "для рассмотрения возможности некоего мира", пусть даже и в долгосрочной перспективе.
Ранее сообщалось, что, по мнению Киева, в неудачах и провале контрнаступления ВСУ виновато военное руководство НАТО. Так, в доктринах альянса упор идёт на ведение боя с доминированием в воздухе, при этом совсем не учитывается, что у российской стороны гораздо более сильная авиация.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency