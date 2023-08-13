Медики рассказали про операцию, которая поможет женщинам вернуть оргазм

Пересадка аутологичного жира в области женских половых органов улучшает сексуальную функцию, выяснила группа специалистов из сообщества пластических хирургов. Судя по работе, опубликованной в журнале Aesthetic Surgery Journal, это происходит за счёт увеличения коллагенеза, ангиогенеза и рецепторов эстрогена.

Сам аутологичный жир относительно лёгок в получении и свободен от реакций отторжения, из-за чего он часто используется при трансплантации. Кроме того, такая ткань нередко богата жировыми стволовыми клетками, обладающими способностью улучшать кровоток в тканях и способствовать омоложению.

В ходе вышеназванной работы специалисты предположили, что вульвовагинальная пересадка аутологичного жира поможет вернуть оргазм некоторым женщинам. Они взяли десять представительниц прекрасного пола, которые перенесли такую операцию с июня 2017-го по 2020 год и изучили их вопросники индекса женской сексуальной функции и результаты гинекологических исследований. Подчёркивается, что в среднем в их влагалища было введено 21,9 мл жира, а в области вульвы и лобка — 20,8 мл. Спустя полгода их средний балл сексуального удовлетворения значительно вырос.

"Гистологическое и иммуногистохимическое окрашивание тканей влагалища выявило значительное повышение уровня неоколлагенеза, неоангиогенеза и рецепторов эстрогена", — добавили авторы.