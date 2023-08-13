Невролог объяснила, почему ребёнок может стать левшой не с рождения
Врач Насонова назвала гипоксию во время родов причиной леворукости у детей
Леворукость способна развиться из-за травмы правой руки или поражения головного мозга. Об этом "Газете.ru" рассказала заведующая лечебно-диагностическим отделением № 1 Клиники нервных болезней имени А.Я. Кожевникова клинического центра Сеченовского университета, врач-невролог Татьяна Насонова.
Как правило, человек становится левшой, если у него есть такая наследственность. Но в редких случаях причины могут скрываться и в болезнях. Так, леворукость иногда становится вынужденной, если правая рука перестала выполнять свои функции вследствие полученной травмы, и тут приходится переучиваться, объяснила медик.
Но есть ещё патологическая леворукость, продолжила Насонова. Такое происходит при ишемии правого полушария или из-за гипоксии во время родов. Тогда велика вероятность, что ведущей рукой у ребёнка будет левая.
"У правшей ведущее полушарие — левое, и если в нём есть дефекты, то на себя возьмёт ведущую функцию правое полушарие и, следовательно, левая рука", — заключила доктор.
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