Невролог объяснила, почему ребёнок может стать левшой не с рождения

Леворукость способна развиться из-за травмы правой руки или поражения головного мозга. Об этом "Газете.ru" рассказала заведующая лечебно-диагностическим отделением № 1 Клиники нервных болезней имени А.Я. Кожевникова клинического центра Сеченовского университета, врач-невролог Татьяна Насонова.

Как правило, человек становится левшой, если у него есть такая наследственность. Но в редких случаях причины могут скрываться и в болезнях. Так, леворукость иногда становится вынужденной, если правая рука перестала выполнять свои функции вследствие полученной травмы, и тут приходится переучиваться, объяснила медик.

Но есть ещё патологическая леворукость, продолжила Насонова. Такое происходит при ишемии правого полушария или из-за гипоксии во время родов. Тогда велика вероятность, что ведущей рукой у ребёнка будет левая.

"У правшей ведущее полушарие — левое, и если в нём есть дефекты, то на себя возьмёт ведущую функцию правое полушарие и, следовательно, левая рука", — заключила доктор.