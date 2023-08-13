Приют не отдал кота парламенту Британии из-за обилия яда и полчищ крыс

Британский парламент хотел завести кота для отлова мышей в здании, однако в центре животных отказали в просьбе, потому что грызунов слишком много. Об этом пишет газета Daily Mail.

"Место было признано неподходящей средой для кота из-за использования ядовитых ловушек для грызунов", — цитирует издание представителя центра по спасению животных Battersea Dogs and Cats Home.

Подобные ловушки расставлены в парламенте в огромном количестве из-за нашествия крыс и мышей. Но используемая в них отрава может отправить на тот свет и кота, указано в публикации.