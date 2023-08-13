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13 августа, 09:14

Губернатор Гладков сообщил об атаке БПЛА на приграничные районы Белгородчины

За минувшие сутки ВСУ несколько раз атаковали приграничные районы Белгородской области, в том числе с использованием беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Так, по селу Журавлёвка Белгородского района было выпущено четыре артиллерийских снаряда, пострадавших и разрушений нет. А в селе Петропавловка того же района сбили беспилотник, его обломки упали в селе Беловское и повредили кровлю, остекление веранды и дверь в частном домовладении. Также дрон уничтожили в Шебекинском районе, обошлось без последствий.

"В Волоконовском районе в селе Грушевка беспилотником противника атакован инфраструктурный объект связи. Повреждений нет. Также из миномёта обстреляна окраина хутора Старый — зафиксировано пять прилётов. Никто не пострадал, разрушений нет", добавил глава региона.

После удара по дрону ВСУ над Шебекином заметили спускающийся парашют

После удара по дрону ВСУ над Шебекином заметили спускающийся парашют

Тем временем в Минобороны России сообщили об уничтожении системами ПВО украинского беспилотника самолётного типа в небе над Белгородской областью. Пострадавших и разрушений нет.

Обложка ©

Getty Images / Scott Peterson

Матвей Константинов
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