Губернатор Гладков сообщил об атаке БПЛА на приграничные районы Белгородчины

За минувшие сутки ВСУ несколько раз атаковали приграничные районы Белгородской области, в том числе с использованием беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Так, по селу Журавлёвка Белгородского района было выпущено четыре артиллерийских снаряда, пострадавших и разрушений нет. А в селе Петропавловка того же района сбили беспилотник, его обломки упали в селе Беловское и повредили кровлю, остекление веранды и дверь в частном домовладении. Также дрон уничтожили в Шебекинском районе, обошлось без последствий.

"В Волоконовском районе в селе Грушевка беспилотником противника атакован инфраструктурный объект связи. Повреждений нет. Также из миномёта обстреляна окраина хутора Старый — зафиксировано пять прилётов. Никто не пострадал, разрушений нет", — добавил глава региона.