На греческом Крите произошло землетрясение магнитудой 4,9
На греческом острове Крит зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9, сообщили в Сейсмологической лаборатории Афинского университета.
Оно произошло в 10:49 по Москве, очаг залегал в 33 километрах южнее города Ханья под водой на глубине десять километров. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в турецкой провинции Малатья. Как позднее сообщили в Минздраве страны, пострадало более 20 человек.
Обложка ©
Shutterstock