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13 августа, 09:19

На греческом Крите произошло землетрясение магнитудой 4,9

На греческом острове Крит зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9, сообщили в Сейсмологической лаборатории Афинского университета.

Оно произошло в 10:49 по Москве, очаг залегал в 33 километрах южнее города Ханья под водой на глубине десять километров. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Турцию всколыхнуло новое землетрясение сразу после жуткого прогноза известного сейсмолога

Турцию всколыхнуло новое землетрясение сразу после жуткого прогноза известного сейсмолога

Ранее землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в турецкой провинции Малатья. Как позднее сообщили в Минздраве страны, пострадало более 20 человек.

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Матвей Константинов
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