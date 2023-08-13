Составлен топ-6 продуктов, которые способны состарить раньше времени

Продукты питания являются важной составляющей здоровья и молодости человека, но некоторые из них могут приводить к преждевременному старению клеток. Об этом Лайфу сказала дерматолог Наталия Жовтан.

Во-первых, речь идёт о смешанных трансжирах, например в маргарине. От этого начинаются воспалительные процессы в клетках, что приводит к их дегенеративному состоянию и старению. Как отметила эксперт, в этом случае кожа подвергается воздействию свободных радикалов, замедляются метаболизм, деление клеток, ухудшается цвет лица.

Во-вторых, энергетические напитки тоже старят наш организм. Всё начинается с разрушения зубной эмали и проблем в работе ЖКТ, в результате чего наблюдается дисбаланс по усвоению белков, жиров и полезных углеводов. За счёт высокого содержания сахара в напитках нарушается синтез важных для кожи белков даже в молодом возрасте, от чего кожа приобретает нездоровый вид. Также в энергетиках много кофеина и натрия, приводящих к обезвоживанию, как к одному из главных факторов старения.

В-третьих, опасен глутамат натрия в сосисках, колбасах, чипсах, копчёностях и консервированных продуктах. Небольшие дозы этого вещества приводят к ожирению, повреждению клеток печени, а большие — к формированию свободных радикалов, которые могут вызывать необратимое повреждение ДНК клеток организма, в частности кожи.

В-четвёртых, пережаренные или подгоревшие куски мяса, картофель фри также приводят к старению. Такие блюда оказывают на организм воспалительное действие, масло, неоднократно подвергающееся раскаливанию, содержит большое количество гетероциклических ароматических аминов и полициклических ароматических углеводородов, которые являются известными канцерогенами.

"Также избыток соли в рационе может спровоцировать преждевременное старение клеток. Употребление более четырёх граммов соли ежедневно приводит к укорочению теломеров — окончаний хромосом. Когда они становятся критически короткими, клетки делиться уже не могут — и организм стареет", — продолжила собеседница Лайфа.

И наконец, наггетсы, так как они часто содержат фталаты, которые провоцируют нарушение работы печени, щитовидной железы, что, несомненно, приближает старость, подытожила Жовтан.