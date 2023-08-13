Появилось видео броска из окна вентилятора, которым едва не убило девушку в Воронеже

Появились кадры, на которых видно, как из окна многоквартирного дома в Воронеже сбросили вентилятор, едва не угодивший в голову проходившей мимо девушке. Запись опубликовал SHOT.

Выкинутый из окна дома в Воронеже вентилятор падает на идущую по двору девушку. Видео © t.me / SHOT

Лина — так зовут девушку, которой прилетевшая сверху бытовая утварь повредила руку, — рассказала в беседе с SHOT, что просто так этого не оставит и намерена привлечь жительницу, вышвырнувшую из своего окна вентилятор, к уголовной ответственности за покушение на убийство. Для этого она обратится в прокуратуру.

"Это, действительно, второй день рождения! И ей, конечно, тоже повезло, что она не убила человека", — так Лина прокомментировала ситуацию.