Глава Незалежной Владимир Зеленский попросил о помощи украинского бандита и торговца оружием Сергея Пашинского. Политик в отчаянии решился на такой шаг даже несмотря на то, что раньше называл его преступником. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источник.

"Выйдите на улицу и спросите, преступник ли Пашинский. Я гарантирую вам, что из 100 человек 100 скажут, что он преступник", — заявил Зеленский в эфире национального телевидения ещё в 2019 году.

Как показало расследование New York Times, с тех пор компания, связанная с Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия в Украине. Он покупает и продаёт гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через трансъевропейскую сеть посредников. Компания "Украинские бронетанковые технологии" в прошлом году зафиксировала рекордный объём продаж — более 350 миллионов долларов, хотя за год до конфликта на Украине продавалось лишь на 2,8 миллиона долларов.