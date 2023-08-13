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13 августа, 10:14

Зеленский попросил у мафиози помощи с поставками оружия

NYT: Зеленский зовёт Пашинского преступником, но просит боеприпасы для ВСУ

Глава Незалежной Владимир Зеленский попросил о помощи украинского бандита и торговца оружием Сергея Пашинского. Политик в отчаянии решился на такой шаг даже несмотря на то, что раньше называл его преступником. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источник.

"Выйдите на улицу и спросите, преступник ли Пашинский. Я гарантирую вам, что из 100 человек 100 скажут, что он преступник", — заявил Зеленский в эфире национального телевидения ещё в 2019 году.

Как показало расследование New York Times, с тех пор компания, связанная с Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия в Украине. Он покупает и продаёт гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через трансъевропейскую сеть посредников. Компания "Украинские бронетанковые технологии" в прошлом году зафиксировала рекордный объём продаж — более 350 миллионов долларов, хотя за год до конфликта на Украине продавалось лишь на 2,8 миллиона долларов.

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Кстати, ранее Лайф рассказывал о числе ракет и снарядов, которые были переданы Киеву Евросоюзом с начала конфликта. Их общая стоимость превышает миллиард евро. При этом всего с февраля 2022 года на поставки оружия Евросоюзом и его членами было потрачено около 20 миллиардов евро.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / VASSIL DONEV

Николь Вербер
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