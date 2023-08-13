Названа причина крупного пожара на складе в подмосковном Раменском

Крупный пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском мог начаться из-за нарушения противопожарных требований при производстве сварочных работ. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Московской области.

Работа пожарных на складе с удобрениями в подмосковном Раменском. Видео © T.me / Прокуратура Московской области

"Предварительная причина возгорания — нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в тушении пожара задействованы более 70 человек и 26 единиц техники. При этом есть угроза распространения огня на соседний склад. В настоящее время мобильная лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения допустимой концентрации вредных веществ.