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13 августа, 10:20

Названа причина крупного пожара на складе в подмосковном Раменском

Нарушение противопожарных требований могло стать причиной пожара в Раменском

<p>Работа пожарных на складе с удобрениями в подмосковном Раменском. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/mosoblproc/910?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Московской области</a></p>

Работа пожарных на складе с удобрениями в подмосковном Раменском. Обложка © T.me / Прокуратура Московской области

Крупный пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском мог начаться из-за нарушения противопожарных требований при производстве сварочных работ. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Московской области.

Работа пожарных на складе с удобрениями в подмосковном Раменском. Видео © T.me / Прокуратура Московской области

"Предварительная причина возгорания — нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в тушении пожара задействованы более 70 человек и 26 единиц техники. При этом есть угроза распространения огня на соседний склад. В настоящее время мобильная лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения допустимой концентрации вредных веществ.

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Напомним, сегодня около полудня мощный пожар охватил склад с удобрениями, расположенный на четвёртом километре Донинского шоссе в подмосковном Раменском. На место оперативно прибыли пожарные расчёты. Очевидцы делились в соцсетях кадрами пожара, чёрный столб дыма от которого поднимается высоко в небо.

Николь Вербер
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