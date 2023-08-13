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13 августа, 11:09

Два члена экипажа уволены из реалити "Под палубой" после секс-скандала

В американском реалити-шоу "Под палубой" (Below Deck Down Under) сотрудник попался на домогательствах к пьяной актрисе. Об этом сообщает Deadline.

Всё произошло на одной из вечеринок прямо на борту судна, когда участница реалити Марго Сиссон легла спать. Боцман Люк Джонс решил воспользоваться моментом и отправился за ней следом. Он зашёл в каюту женщины и начал к ней приставать. После этого туда ворвались продюсеры шоу и заступились за участницу. Боцмана выгнали с яхты и отправили в гостиницу, а наутро уволили.

"Границы были перейдены. Произошла непристойность, и вы зашли в чужую каюту без согласия. К сожалению, у меня нет ничего другого, кроме как уволить вас", — объяснил решение капитан Джейсон Чемберс.

Джонс извинился за свой поступок и признался, что просто перепил, поэтому не отдавал себе отчёт в происходящем. Однако стюард Лаура Билескалне сочла виновной Сиссон, которая якобы флиртовала с боцманом и заманивала его к себе. В итоге было принято решение уволить ещё и Билескалне, которой раньше уже выносили предупреждения за приставания к сотрудникам яхты.

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Напомним, также организация "Мисс Вселенная" отозвала франшизу на проведение конкурса у индонезийской компании после жалоб участниц на домогательства. Их попросили раздеться, после чего фотографировали.

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Youtube / Bravo

Татьяна Миссуми
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