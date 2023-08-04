Тренер женской сборной Замбии трогал грудь одной из спортсменок во время ЧМ

По информации издания, в пятницу, 28 июля, несколько игроков видели, как Мвапе трогал грудь одной из спортсменок после тренировки. Они сразу хотели сообщить об инциденте, но побоялись негативных последствий для команды во время турнира. Официальная жалоба поступила в Международную федерацию футбола только в понедельник, 31 июля, когда Замбия одержала первую победу на чемпионате мира, но не смогла выйти из группы и покинула соревнования.