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Регион
Опубликовано 4 августа 2023, 03:39

Тренер женской сборной Замбии трогал грудь одной из спортсменок во время ЧМ

Главного тренера женской сборной Замбии Мвапе подозревают в домогательствах

Брюс Мвапе. Обложка © Wikipedia / Steffen Prößdorf

Брюс Мвапе. Обложка © Wikipedia / Steffen Prößdorf

Главного тренера женской футбольной сборной Замбии Брюса Мвапе вновь обвиняют в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, в пятницу, 28 июля, несколько игроков видели, как Мвапе трогал грудь одной из спортсменок после тренировки. Они сразу хотели сообщить об инциденте, но побоялись негативных последствий для команды во время турнира. Официальная жалоба поступила в Международную федерацию футбола только в понедельник, 31 июля, когда Замбия одержала первую победу на чемпионате мира, но не смогла выйти из группы и покинула соревнования.

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Против Мвапе уже заведено дело по фактам сексуальных домогательств. Тренер комментировать ситуацию тогда не стал.

А ранее Лайф писал, что группа Rammstein может распасться из-за скандала вокруг Тилля Линдеманна. Гитарист Пауль Ландерс, барабанщик Кристоф Шнайдер и клавишник Кристиан Лоренц — семейные люди, которые не хотят фигурировать в подобных историях. Позднее СМИ сообщили, что ещё одна женщина обвинила Линдеманна в насилии.

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Лариса Сафронова
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