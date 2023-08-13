Площадь пожара на складе в Раменском выросла до 2700 квадратов
Пожар на складе в Раменском Московской области разгорелся сильнее и охватил уже 2700 квадратных метров. Полыхает складское помещение, а также хранящиеся на открытой площадке деревянные палеты, сообщили в МЧС России.
"Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание и препятствуют распространению огня на соседние здания", — сказано в сообщении министерства.
Напомним, сегодня около полудня мощный пожар охватил склад с удобрениями, расположенный на четвёртом километре Донинского шоссе в подмосковном Раменском. На место оперативно прибыли пожарные расчёты. Очевидцы делились в соцсетях кадрами пожара, чёрный столб дыма от которого поднимается высоко в небо.
ТАСС / Прокуратура Московской области