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13 августа, 11:06

Площадь пожара на складе в Раменском выросла до 2700 квадратов

Пожар на складе в Раменском Московской области разгорелся сильнее и охватил уже 2700 квадратных метров. Полыхает складское помещение, а также хранящиеся на открытой площадке деревянные палеты, сообщили в МЧС России.

"Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание и препятствуют распространению огня на соседние здания", сказано в сообщении министерства.

Названа причина крупного пожара на складе в подмосковном Раменском

Названа причина крупного пожара на складе в подмосковном Раменском

Напомним, сегодня около полудня мощный пожар охватил склад с удобрениями, расположенный на четвёртом километре Донинского шоссе в подмосковном Раменском. На место оперативно прибыли пожарные расчёты. Очевидцы делились в соцсетях кадрами пожара, чёрный столб дыма от которого поднимается высоко в небо.

Обложка ©

ТАСС / Прокуратура Московской области

Юрий Лысенко
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