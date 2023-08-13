Зепюр Брутян похвасталась ошеломительным похудением после родов

Зепюр Брутян рассказала, что сбросила более половины лишнего веса, набранного в период беременности. Жена Павла Прилучного в одной из социальных сетей сообщила, что уже избавилась от восьми килограммов.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zepyur_brutyan

"После родов сбросила восемь килограммов. Осталось ещё пять. Верю в себя!" — отметила актриса.

Кстати, недавно пара вернулась из отпуска на берегу Индийского океана. Там, помимо их общего сына Микаэля, были дети Прилучного от первого брака — десятилетний Тимофей и семилетняя Мия.