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13 августа, 11:49

Зепюр Брутян похвасталась ошеломительным похудением после родов

Актриса Зепюр Брутян рассказала, что сбросила уже 8 килограммов после родов

Зепюр Брутян рассказала, что сбросила более половины лишнего веса, набранного в период беременности. Жена Павла Прилучного в одной из социальных сетей сообщила, что уже избавилась от восьми килограммов.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zepyur_brutyan

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zepyur_brutyan

"После родов сбросила восемь килограммов. Осталось ещё пять. Верю в себя!" отметила актриса.

Кстати, недавно пара вернулась из отпуска на берегу Индийского океана. Там, помимо их общего сына Микаэля, были дети Прилучного от первого брака — десятилетний Тимофей и семилетняя Мия.

У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился ребёнок

У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился ребёнок

А по словам Регины Тодоренко, главной её проблемой после родов стал недосып. Телеведущая призналась, что иногда организм так и кричит о необходимости отдохнуть, но она берёт себя в руки и погружается в работу всё глубже.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zepyur_brutyan

Матвей Константинов
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