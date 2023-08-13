Посол Украины в США: Киев сомневается, что поддержка Вашингтона будет вечной

Не все представители киевского режима уверены в стабильности отношений Украины и США, а многие и вовсе считают, что поддержка и финансирование от Вашингтона рано или поздно прекратятся. Об этом заявила посол Незалежной в Штатах Оксана Маркарова. Она назвала выстраивание отношений, при которых можно получить помощь, "постоянной работой".

"Я не могу сказать, будто мы все уверены, что поддержка будет всегда, даже если она есть сейчас", — отметила дипломат в беседе с Huffington Post.