Донецкие мастера "скрестили" гранатомёт с миномётом и показали разработку на видео

Оружейники из Донецка изобрели специальные переходники, которые позволяют увеличить эффективность ручных гранатомётов и стрелкового оружия. Запущенные в кустарное производство устройства дают возможность стрелять 82-миллиметровыми минами из РПГ-7 и метать ручные гранаты с помощью автоматов Калашникова. Об этом сообщил глава артели "Сепар" Виктор Межерицкий.

Артель "Сепар" показала устройства для стрельбы минами и гранатами из АК и РП

По словам разработчика переходников, идея "скрестить" гранатомёт с минами возникла из-за избытка реактивных двигателей к выстрелам, которые используются операторами квадрокоптеров отдельно для сброса на противника.

"Реактивные двигатели, которые идут в комплекте с выстрелами, откручивают за ненадобностью, они в большом количестве без дела валяются на позициях. Мы дали им вторую жизнь — прикручиваем к ним мины 82-го калибра и выстреливаем из гранатомётов", — поделился с РИА "Новости" Межерицкий.

Изобретённый переходник позволяет вести прицельный огонь по позициям врага, пояснил собеседник издания. Дальность стрельбы в этом случае может достигать 600 метров. Схожее устройство разработано и для автоматов Калашникова, добавил Межерицкий. Оно даёт бойцам возможность стрелять ручными гранатами РГД-5 и подствольными ВОГ-25.

"Да, для этих же целей есть подствольные гранатомёты, но они не у всех есть. А с нашими устройствами можно кидать гранаты из любого АК", — резюмировал Межерицкий.