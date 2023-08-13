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Опубликовано 13 августа 2023, 13:04

Франция выполнила цель на 2023 год по подготовке украинских военнослужащих

Франция в августе выполнила цель по подготовке украинских военнослужащих на 2023 год, заявил министр вооружённых сил европейского государства Себастьян Лекорню. По его словам, Париж и дальше продолжит обучать ВСУ.

"Контрнаступление Украины требует нового поколения военных, которых необходимо тренировать. Уже в августе мы достигли поставленной на год цели: обучили 6 тысяч украинских солдат, распределённых между Францией и Польшей", сказал он в интервью Var-Matin.

Как отметил министр, Франция продолжает поддерживать ВСУ, отправляя военную технику и "каждый месяц поставляя украинцам снаряды калибра 155 мм".

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Ранее французский полковник Жак Огар рассказал, почему планы Киева обречены на провал. По его словам, украинские войска истощены, а Запад поставляет недостаточно техники. Российская армия, отметил он, превосходит противника во всём.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Матвей Константинов
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