Поджёгшие квартиру петербуржцы проявили чудеса самообладания, спокойно ожидая МЧС на балконе
В Петербурге мужчины устроили пожар, высунулись из квартиры и спокойно ждали МЧС
В Санкт-Петербурге мужчины случайно устроили пожар в доме на Полюстровском проспекте и проявили чудеса самообладания. Как пишет SHOT, они спокойно вышли из пылающей комнаты на кухню и балкон, после чего стали невозмутимо ждать МЧС.
Поджёгшие квартиру петербуржцы проявили чудеса самообладания, спокойно ожидая МЧС на балконе. Видео © SHOT
Прибывшие на место спасатели потушили огонь на площади 14 квадратных метров и спустили по автолестнице троих знакомых. Всего из здания эвакуировали 20 жильцов, никто не пострадал.
Схожую выдержку проявила жительница Москвы, катавшаяся во время недавней атаки беспилотника на столицу на вейксёрфе. Услышав хлопок, девушка обернулась на столб дыма и, не потеряв равновесия, продолжила отдыхать.