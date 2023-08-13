В Санкт-Петербурге мужчины случайно устроили пожар в доме на Полюстровском проспекте и проявили чудеса самообладания. Как пишет SHOT, они спокойно вышли из пылающей комнаты на кухню и балкон, после чего стали невозмутимо ждать МЧС.

Поджёгшие квартиру петербуржцы проявили чудеса самообладания, спокойно ожидая МЧС на балконе. Видео © SHOT

Прибывшие на место спасатели потушили огонь на площади 14 квадратных метров и спустили по автолестнице троих знакомых. Всего из здания эвакуировали 20 жильцов, никто не пострадал.