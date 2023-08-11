Даже не потеряла волну: Самая невозмутимая реакция на взрыв дрона в Москве попала на видео

Самая невозмутимая реакция на уничтожение беспилотника в Москве попала на видео: момент взрыва случайно попал на камеру во время съёмки девушки-вейксёрфера. Когда прозвучал хлопок, она сохраняла невероятное спокойствие, даже не потеряла волну и устояла на доске.