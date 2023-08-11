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11 августа, 10:27

Даже не потеряла волну: Самая невозмутимая реакция на взрыв дрона в Москве попала на видео

Момент взрыва беспилотника в Москве сняли на видео с катера

Самая невозмутимая реакция на уничтожение беспилотника в Москве попала на видео: момент взрыва случайно попал на камеру во время съёмки девушки-вейксёрфера. Когда прозвучал хлопок, она сохраняла невероятное спокойствие, даже не потеряла волну и устояла на доске.

Момент взрыва дрона в Москве. Видео © SHOT

Опубликовано видео с моментом взрыва беспилотника в Москве

Опубликовано видео с моментом взрыва беспилотника в Москве

Напомним, сегодня, 11 августа, очевидцы сообщили о взрыве в районе Карамышевского гидроузла в Москве. Выяснилось, что была пресечена попытка атаки беспилотника. Дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, пострадавших и разрушений нет. Обломки БПЛА упали в парке неподалёку от гидроузла, часть из них застряла на дереве.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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