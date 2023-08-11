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11 августа, 09:19

Опубликовано видео с моментом взрыва беспилотника в Москве

Момент взрыва украинского беспилотника в воздухе в Москве попал в объектив одной из камер. Видео инцидента публикует SHOT.

Момент взрыва беспилотника в Москве. Видео © SHOT

На этом ролике видно, что появляется беспилотник. Затем происходит яркая вспышка. Пламя поднимается на несколько метров и быстро рассеивается, вверх поднимается облако дыма.

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Напомним, утром 11 августа очевидцы сообщили о взрыве в районе Карамышевского гидроузла в Москве. Позже оказалось, что беспилотник самолётного типа сбили в районе ГКБ № 67. Обломки дрона упали в парке неподалёку от гидроузла. Это сооружение повреждено не было. Из-за сбитого беспилотника было временно перекрыто движение по Карамышевской набережной.

Обложка ©

SHOT

Андрей Григорьев
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