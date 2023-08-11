Опубликовано видео с моментом взрыва беспилотника в Москве

Момент взрыва украинского беспилотника в воздухе в Москве попал в объектив одной из камер. Видео инцидента публикует SHOT .

На этом ролике видно, что появляется беспилотник. Затем происходит яркая вспышка. Пламя поднимается на несколько метров и быстро рассеивается, вверх поднимается облако дыма.