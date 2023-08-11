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11 августа, 09:04

Карамышевский гидроузел в Москве не получил повреждений при падении беспилотника

<p>Карамышевский гидроузел. Фото © Wikipedia / A.Savin</p>

Карамышевский гидроузел. Фото © Wikipedia / A.Savin

В Москве Карамышевский гидроузел, в который, по предварительным данным, целился украинский беспилотник, не повреждён при падении дрона. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, специалисты проверили сооружение и не нашли каких-либо повреждений. Шлюз абсолютно целый.

МО РФ раскрыло подробности уничтожения беспилотника в Москве

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Напомним, утром 11 августа очевидцы сообщили о взрыве в районе Карамышевского гидроузла в Москве. Позже оказалось, что беспилотник самолётного типа сбили в районе ГКБ № 67. Обломки дрона упали в парке неподалёку от гидроузла.

Андрей Григорьев
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