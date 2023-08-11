Карамышевский гидроузел в Москве не получил повреждений при падении беспилотника
Карамышевский гидроузел. Фото © Wikipedia / A.Savin
В Москве Карамышевский гидроузел, в который, по предварительным данным, целился украинский беспилотник, не повреждён при падении дрона. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, специалисты проверили сооружение и не нашли каких-либо повреждений. Шлюз абсолютно целый.
Напомним, утром 11 августа очевидцы сообщили о взрыве в районе Карамышевского гидроузла в Москве. Позже оказалось, что беспилотник самолётного типа сбили в районе ГКБ № 67. Обломки дрона упали в парке неподалёку от гидроузла.