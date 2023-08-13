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13 августа, 14:37

Картофель в России подешевел почти на четверть

Минсельхоз РФ сообщил о снижении стоимости картофеля в России на 23,5%

Пресс-служба Минсельхоза России рассказала об изменении цен на некоторые продукты питания за последний год. По данным ведомства, стоимость картофеля заметно снизилась.

"Цены производителей на картофель на 23,5% ниже, чем на ту же дату прошлого года", — отметили в министерстве.

В меньшую сторону за год изменилась также стоимость подсолнечного и сливочного масел. Эти продукты подешевели на 13,8 и 1,8% соответственно. Незначительно возросла цена соли. В 2023-м она стала дороже на 3,5%.

Цены на чай и кофе в России вырастут почти на 10%

Цены на чай и кофе в России вырастут почти на 10%

Ранее россиянам рассказали, когда стоит ждать снижения цен на мясо. По данным Минсельхоза, стоимость продукта перестанет кусаться уже к концу августа.

Обложка ©

Unsplash

Илья Пушкарев
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