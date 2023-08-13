Картофель в России подешевел почти на четверть

Пресс-служба Минсельхоза России рассказала об изменении цен на некоторые продукты питания за последний год. По данным ведомства, стоимость картофеля заметно снизилась.

"Цены производителей на картофель на 23,5% ниже, чем на ту же дату прошлого года", — отметили в министерстве.

В меньшую сторону за год изменилась также стоимость подсолнечного и сливочного масел. Эти продукты подешевели на 13,8 и 1,8% соответственно. Незначительно возросла цена соли. В 2023-м она стала дороже на 3,5%.