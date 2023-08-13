Стало известно о секретных шагах Греции для помощи Украине

Компания "Греческие оборонные системы" (Hellenic Defense Systems, EAS) находится в поиске иностранных партнёров, чтобы производить для Украины снаряды калибра 155 миллиметров и заодно пополнить европейские склады оружия. Об этом сообщает газета Kathimerini.

"Переговоры с заинтересованными сторонами проходят в условиях абсолютной секретности и находятся на достаточно "зрелом" этапе, а развитие событий ожидается в ближайшее время, поскольку срок заключения контрактов заканчивается 30 сентября", — пишет издание со ссылкой на источники.

Для EAS новые оборонные заказы — это возможность преодолеть упадок производства последних лет. По оценкам издания, ВСУ используют примерно 20 тысяч снарядов ежедневно, а это равняется годовому числу выпускаемых греческой компанией боеприпасов. При этом в EAS не видят возможностей для самостоятельного наращивания производства.

"Для запуска новой производственной линии на заводе в Лаврио потребуются время и деньги, которых нет", — отмечается в статье.

По мнению EAS, аналогичные проблемы и у других европейских производителей оружия. Поэтому компания готова взять на себя последнюю стадию производственной линии — собирать, загружать, упаковывать боеприпасы. А другие организации, например, могут изготавливать корпус, заряд и другие элементы.