ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 августа 2023, 14:47
23248

Стало известно о секретных шагах Греции для помощи Украине

СМИ: Греция ищет европейских партнёров для производства снарядов Украине

Компания "Греческие оборонные системы" (Hellenic Defense Systems, EAS) находится в поиске иностранных партнёров, чтобы производить для Украины снаряды калибра 155 миллиметров и заодно пополнить европейские склады оружия. Об этом сообщает газета Kathimerini.

"Переговоры с заинтересованными сторонами проходят в условиях абсолютной секретности и находятся на достаточно "зрелом" этапе, а развитие событий ожидается в ближайшее время, поскольку срок заключения контрактов заканчивается 30 сентября", — пишет издание со ссылкой на источники.

Для EAS новые оборонные заказы — это возможность преодолеть упадок производства последних лет. По оценкам издания, ВСУ используют примерно 20 тысяч снарядов ежедневно, а это равняется годовому числу выпускаемых греческой компанией боеприпасов. При этом в EAS не видят возможностей для самостоятельного наращивания производства.

"Для запуска новой производственной линии на заводе в Лаврио потребуются время и деньги, которых нет", отмечается в статье.

По мнению EAS, аналогичные проблемы и у других европейских производителей оружия. Поэтому компания готова взять на себя последнюю стадию производственной линии — собирать, загружать, упаковывать боеприпасы. А другие организации, например, могут изготавливать корпус, заряд и другие элементы.

Минобороны Греции случайно показало секретные военные карты
Минобороны Греции случайно показало секретные военные карты

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО, ЕС и их партнёры оказали Украине поддержку, общая сумма которой уже превысила 160 млрд долларов. При этом количество переданных Западом Киеву танков исчисляется сотнями, а бронемашин — тысячами.

BannerImage

Getty Images / Ignacio Marin / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Греция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar