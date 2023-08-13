Таракан стал непрошеным гостем за столом кафе "Сыто пьяно" в Москве

В одном из московских кафе известной сети "Сыто пьяно" заметили тараканов. Неприятную находку обнаружил посетитель и снял всё на камеру. Кадры публикует телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".

Посетитель кафе "Сыто пьяно" в Москве заметил таракана. Видео © t.me / SHOT ПРОВЕРКА

"Сейчас отдыхаю в баре "Сыто пьяно", и я обнаружил одного лишнего посетителя здесь", — говорит автор видео.

Мужчина рассказал, что всё произошло в заведении, расположенном недалеко от метро "Бауманская". Он сразу же сообщил об усатом госте официанту и позвал менеджера, который поспешил разрешить ситуацию. За "доставленные неудобства" кафе сделало посетителю комплимент в виде алкогольного сета.