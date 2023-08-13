Регион

Уведомления отключены

13 августа, 14:45

Отдыхающих в Анапе предупредили об опасности дельфинов

В Анапе туристов попросили быть осторожными, когда дельфины подплывают близко

<p>Обложка © ТАСС / Феоктистов Дмитрий</p>

Обложка © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Дельфины очень дружелюбны и не боятся отдыхающих, однако в такие моменты нужно быть начеку, предупредили в пресс-службе мэрии Анапы Краснодарского края. Там напомнили, что млекопитающие часто близко приближаются к берегу в целях охоты на мелкую рыбу и понимают, что люди не представляют для них опасности.

"Учёные отмечают, что афалины, а именно этот вид дельфинов обитает в Чёрном море, отличаются необычайным любопытством и дружелюбием. И такое поведение может быть элементом игры и проявлением интереса к человеку", — рассказали власти РИА "Новости".

Однако к такому гостю на пляже стоит отнестись с осторожностью. Всё дело в том, что дельфины — крупные существа и во время игры или охоты могут задеть человека.

Учёные выяснили, что дельфины-мамы "сюсюкаются" со своими детёнышами

Учёные выяснили, что дельфины-мамы "сюсюкаются" со своими детёнышами

Лайф рассказывал, как в Азовском море пограничники спасли угодившего в сети браконьеров дельфина. Также на свободу были выпущены краснокнижные белуга, осётр и севрюга.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Животные
  • Путешествия и туризм
  • Интересное
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров