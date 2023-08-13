Отдыхающих в Анапе предупредили об опасности дельфинов

Дельфины очень дружелюбны и не боятся отдыхающих, однако в такие моменты нужно быть начеку, предупредили в пресс-службе мэрии Анапы Краснодарского края. Там напомнили, что млекопитающие часто близко приближаются к берегу в целях охоты на мелкую рыбу и понимают, что люди не представляют для них опасности.

"Учёные отмечают, что афалины, а именно этот вид дельфинов обитает в Чёрном море, отличаются необычайным любопытством и дружелюбием. И такое поведение может быть элементом игры и проявлением интереса к человеку", — рассказали власти РИА "Новости".

Однако к такому гостю на пляже стоит отнестись с осторожностью. Всё дело в том, что дельфины — крупные существа и во время игры или охоты могут задеть человека.