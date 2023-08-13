Ужасающий удар молнии в Королевскую часовую башню в Мекке попал на видео
Момент удара молнии в часовую башню в Саудовской Аравии попал на видео
В Саудовской Аравии молния ударила в Королевскую часовую башню Абрадж аль-Байт, создав устрашающее зрелище для очевидцев непогоды. Кадры распространились в Сети.
Молния ударила в башню в Мекке. Видео © Twitter / The Insider Paper
Наводящее трепет явление произошло в городе Мекка, где природа решила показать характер. Молния несколько минут подряд разрезала небо на части и внезапно ударила прямо в шпиль башни. Пользователи сочли, что это знак небес и предостережение. Но кто-то увидел в этом очередное звено в цепочке невероятных погодных катаклизмов из-за климатических изменений.
Ранее в Лесном Свердловской области две женщины попали под удар молнии во время ливня. Одна из них погибла на месте, а вторая потеряла сознание, но выжила.
Shutterstock