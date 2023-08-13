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13 августа, 15:13

Ужасающий удар молнии в Королевскую часовую башню в Мекке попал на видео

Момент удара молнии в часовую башню в Саудовской Аравии попал на видео

В Саудовской Аравии молния ударила в Королевскую часовую башню Абрадж аль-Байт, создав устрашающее зрелище для очевидцев непогоды. Кадры распространились в Сети.

Молния ударила в башню в Мекке. Видео © Twitter / The Insider Paper

Наводящее трепет явление произошло в городе Мекка, где природа решила показать характер. Молния несколько минут подряд разрезала небо на части и внезапно ударила прямо в шпиль башни. Пользователи сочли, что это знак небес и предостережение. Но кто-то увидел в этом очередное звено в цепочке невероятных погодных катаклизмов из-за климатических изменений.

В Калужской области после удара молнии загорелась электроподстанция

В Калужской области после удара молнии загорелась электроподстанция

Ранее в Лесном Свердловской области две женщины попали под удар молнии во время ливня. Одна из них погибла на месте, а вторая потеряла сознание, но выжила.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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