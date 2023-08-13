Две 15-летние подружки бесследно пропали в Адыгее

Две 15-летние девочки пропали в Адыгее, к поиску подключились полиция и волонтёры. Подростки дружат и вместе уже сбегали из дома, но их возвращали. Сейчас родители вновь обратились к правоохранителям за помощью.

Две девочки пропали в Адыгее. Фото © VK / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Республика Адыгея

"Разыскиваются Терзиян Лаура и Голубида Юлия", — говорится в тексте.

Приметы Лауры: рост 164 см, худощавая, тёмно-русые волосы, карие глаза. В момент исчезновения была одета в светлую футболку, чёрные брюки в белую клетку и чёрные кроссовки. Приметы Юлии: рост 163 см, нормальное телосложение, русые волосы, голубые глаза. В момент исчезновения была в бордовом сарафане, бежевой рубашке и чёрных ботинках.

О местонахождении школьниц ничего не известно с 10 августа. Предполагается, что они исчезли в Майкопе. Однако поиски ведутся и в других городах района. Как рассказали в региональном МВД, девочки недавно уходили из дома, но снова пропали через сутки, как их нашли. Там просят сообщать любую информацию о местонахождении подростков по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.